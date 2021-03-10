Mostafa Mohamed'den Zamalek'e transfer telefonu: Crystal Palace teklif yaptı mı?
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Mostafa Mohamed'den Zamalek'e transfer telefonu: Crystal Palace teklif yaptı mı?

10.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:23

Galatasaray devre arasında Zamalek kulübünden satın alma opsiyonuyla Mostafa Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Mısır basınında yer alan habere göre; yıldız forvet Zamalek'i arayıp Premier Lig ekibinin kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

Galatasaray'daki performansıyla adından söz ettiren ve golleriyle dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed ile ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Yükselen form grafiğinin ardından Mısırlı golcü ile Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği ileri sürülmüştü. Bu gelişmelerin 23 yaşındaki santrforu da harekete geçirdiği ve bu konuyla ilgili gerçekleri öğrenmek üzere çaba gösterdiği ortaya çıktı.

Mısır'ın Akhbar Elyom Gazetesi'nde yayınlanan habere göre Mostafa Mohamed, bonservisini elinde bulunduran Zamalek kulübünün yetkililerini arayarak onlarla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun görüşmede Zamalekli yetkililerden, Crystal Palace'ın kendisi için kulübe bir teklif yapıp yapmadığını sorarak İngiliz ekibinden Mısır ekibine ulaşan bir talep olup olmadığını öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

HENÜZ GELEN BİR TEKLİF YOK

Zamalekli idarecilerin ise konuyla ilgili Mustafa'ya yanıt olarak, kendilerine Crystal Palace kulübünden şu aşamada gelen bir teklif bulunmadığını ilettikleri belirtildi.

Galatasaray ile 6 lig maçına çıkan oyuncu 5 gol kaydetti. 1 gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.

Zamalek kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mustafa Muhammed için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor.

(Milliyet)

Mostafa Mohamed'den Zamalek'e transfer telefonu: Crystal Palace teklif yaptı mı?
Haber Yorumları (7)
KOÇ HOLDİNG: kesin ali koç''un talimatıyla bu haber yapıldı
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ANADOLU: Türkiye de hangi kulüp olursa olsun İngiliz kulüpleri ile transfer yarışına giremez. İngiliz kulüpleri isterse alır o yüzden Crystal Palace almak istese alırdı Mustafa da GS tercih etmez orayı tercih ederdi zaten.
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KENAN: Fatih gibi buda kaçacak
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