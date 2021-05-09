Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
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Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

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Galatasaray'da Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed, Süper Lig'in son iki haftasında forma giyemeyecek. Mısırlı futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı dev derbide sahadan sedyeyle ayrılan Mohamed'in sakatlığı ciddi. Yıldız futbolcu yaklaşık 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
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