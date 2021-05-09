Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed, Süper Lig'in son iki haftasında forma giyemeyecek. Mısırlı futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı dev derbide sahadan sedyeyle ayrılan Mohamed'in sakatlığı ciddi. Yıldız futbolcu yaklaşık 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.