MOSFED/ Güleç: İMOB'da hedef 2 milyar dolarlık iş bağlantısı

13.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:56

– Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç , Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) kapsamında 2020 yılında 2.0 milyar dolarlık iş bağlantısı hedeflediklediklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 150 bin kişiyi ağırlaması beklenen İMOB, 21-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

MOSFED ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen İMOB'a başta Amerika ve Çin olmak üzere, Avrupa, yükselen Asya pazarı, Afrika ve Orta Doğu'nun hedef ülkelerinden 50 bine yakın yabancı ziyaretçi, toplamda ise 150 bin kişinin katılması bekleniyor. Güleç, 2019 sonu itibariyle ihracatta 4 milyar dolar, iç pazarda ise 50 milyarlık bir satış ön gördüklerini söyledi. 2023 yılı sonunda dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almayı planladıklarını belirten Güleç, Türk mobilya gücünü ve tasarım zenginliği gösteren böylesi uluslararası organizasyonların bu bakımdan son derece önemli olduğunu vurguladı.İMOB kapsamında gerçekleştirdikleri B2B görüşmeleri ile geçen yıl 1.5 milyar dolarlık iş bağlantısı kurulmasına vesile olduklarını dile getiren Güleç, bu yılki hedefi 2 milyar dolar olarak açıkladı.Güleç, modern mobilyalardan klasik mobilyalara, modüler mobilyalardan ofis mobilyalarına, oturma gruplarından bebek, çocuk, genç mobilyalarına, yataklardan aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürün gruplarının sergileneceği İMOB Fuarını, Türkiye mobilya sektörünün dışa açılan önemli vitrinlerinden biri olarak tanımladı.

Türkiye mobilya sektörünün en yenilikçi, tasarım, trend ve akıllı ürünleri sergileneceği fuarını, uluslararası ve ulusal platformlarda yer alan zincir mağazaların yetkilileri, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, mimarlar ve iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar ve mobilya mağazalarının sorumluları ziyaret edecek. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul