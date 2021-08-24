Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar
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Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar

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Sarı-Kırmızılılılar, Morutan için Steau Bükreş'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu para iki senelik taksite bölündü. Sonraki satıştan %20 pay var. Rumen futbolcu 5 sene içinde 10 maça çıkarsa 500 bin euro daha ödenecek. Avrupa Ligi'nde gruplara kalınması halinde 1,5 milyon euro verilecek. 5 senelik sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki kanat oyuncusu da yıllık 500 bin euro maaş alacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, bu akşam 23.10'da İstanbul'da olacak. 22 yaşındaki Rumen kanat oyuncusu aynı Cicaldau'ya benzer şartlarla transfer edildi. 3,5 milyon euroluk bonservis iki senede ödenecek.

AVRUPA LİGİ PAYI

Galatasaray Avrupa Ligi'ne kalırsa 1,5 milyon euro daha bonus ödemeye yapacak. 5 senede 10 maça çıkması halinde 500 bin euro ödenecek. Ayrıca sonraki satıştan %20 pay verilecek. 22 yaşındaki futbolcunun maaşı ise 500 bin euro.

Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar

"BEN MEMNUNUM"

Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali Morutan transferi hakkında, "Toplamda 5,7 milyon euro alacağız. Ben bu transferden gayet memnunum" diye konuştu.

Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar

"NERELERDEN NERELERE"

Fatih Terim de Morutan hakkında, "15'lerden 10'lara 9'a, 8'e iniyoruz. Teşekkürler haberlerini alıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar
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Haber Yorumları (2)
NUMAN TOSUN: Suyundan da koyun...
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LUT BEKTAŞ: hesapta 3,5 milyon bonservis ama gruplara kalırsa 1,5 10 maça çıkarsa 500 etti sana 5,5 hayatınız dümen olmuş ya :d :d
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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Morutan için Galatasaray'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm detaylar - Haberler Spor
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