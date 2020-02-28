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Morgan Sanson'un Marsilya'daki En İyi 5 Golü

Olympique Marseille’nin Fransız orta saha oyuncusu Morgan Sanson 2017’de takıma katıldığından beri kadroda kendine önemli bir yer edindi. Marseille ile çıktığı 136 maçta 22 gol atan Sanson’un en güzel beş golünü sizin için seçtik.

28.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:21

Olympique Marseille'nin Fransız orta saha oyuncusu Morgan Sanson 2017'de takıma katıldığından beri kadroda kendine önemli bir yer edindi. Marseille ile çıktığı 136 maçta 22 gol atan Sanson'un en güzel beş golünü sizin için seçtik.

Kaynak: Dugout

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