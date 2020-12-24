Montpellier 2-3 Lille özet izle! Burak Yılmaz gol izle!

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, deplasmanda Montpellier'in konuğu oldu. Burak Yılmaz'ın golüyle 3-2 kazanan Lille 3 puan alırken Burak Yılmaz golü ve Montpellier 2-3 Lille özeti merak edildi. Montpellier 2-3 Lille özet izle! Burak Yılmaz gol izle!

Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu. Oyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Montpellier 2-3 Lille özet izle! Burak Yılmaz gol izle!

MONTPELLİER 2-3 LİLLE

Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu. Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1. Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2. Oyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Burak Yılmaz'ın bu golü sayesinde Lille, liderlik koltuğunu kaptırmaktan kurtuldu.

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