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Monaco'nun 2010'larda Attığı En İyi Goller

2010lar Monaco için başarılı günlere geri dönüş oldu. 2012'de Ligue 2'deyken Rus milyarder Dmitry Rybolovlev tarafından satın alındıktan sonra Avrupa'da iddialı bir takim haline gelen Monaco, sansasyonel transferler sonucunda Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho gibi yıldızları kadrosuna kattı. 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı gören Monaco, asıl patlamasını 2017'de yaptı. Son yılların en hücuma yönelik takımlarından birini oluşturan Monaco, Paris Saint-Germain'in Ligue 1 dominasyonunu durdurarak Ligue 1 şampiyonu olurken Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale çıkma başarısı gösterdi. İşte Monaco'nun 2010'lu yıllarda Falcao, James, Ben Yedder gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en güzel goller..

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2010lar Monaco için başarılı günlere geri dönüş oldu. 2012'de Ligue 2'deyken Rus milyarder Dmitry Rybolovlev tarafından satın alındıktan sonra 'da iddialı bir takim haline gelen Monaco, sansasyonel transferler sonucunda , James Rodriguez, Joao Moutinho gibi yıldızları kadrosuna kattı. 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı gören Monaco, asıl patlamasını 2017'de yaptı. Son yılların en hücuma yönelik takımlarından birini oluşturan Monaco, Paris Saint-Germain'in Ligue 1 dominasyonunu durdurarak Ligue 1 şampiyonu olurken Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale çıkma başarısı gösterdi. İşte Monaco'nun 2010'lu yıllarda Falcao, James, Ben Yedder gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en güzel goller..

Kaynak: Dugout

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