Monaco, Roma'ya Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euroluk Teklif Yaptı
Fransız ekibi Monaco, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euroluk teklif yaptı. Monaco, Cengiz Ünder'le görüşmek için Roma'dan gelecek yanıtı bekliyor.
Roma'da bu sezon gösterdiği performansla göğsümüzü kabartan Cengiz Ünder'e inanılmaz bir teklif geldi.
MONACO, ROMA'DAN GELECEK YANITI BEKLİYOR
Fransız ekibi milli futbolcumuz için Roma'ya 35 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Monaco transfer için Roma'dan gelecek yanıtı bekliyor.
CENGİZ'İN GELECEĞİ TRANSFER DÖNEMİNDE BELLİ OLACAK
Roma'nın ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Cengiz'in geleceği yaz transfer döneminde netleşecek.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
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roma satmaz cengizi salahda yaptığı hatayı yapmaz bence hedefi varsa satmaz yok para lazım derse bu paraya yine vermez..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şuan ki piyasada Cengiz 35''ten fazla eder.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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inanılmaz teklif ? 35 azCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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neresi rekor?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır