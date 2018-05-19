Monaco, Roma'ya Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euroluk Teklif Yaptı

Roma'da bu sezon gösterdiği performansla göğsümüzü kabartan Cengiz Ünder'e inanılmaz bir teklif geldi.

MONACO, ROMA'DAN GELECEK YANITI BEKLİYOR

Fransız ekibi milli futbolcumuz için Roma'ya 35 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Monaco transfer için Roma'dan gelecek yanıtı bekliyor.

CENGİZ'İN GELECEĞİ TRANSFER DÖNEMİNDE BELLİ OLACAK

Roma'nın ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Cengiz'in geleceği yaz transfer döneminde netleşecek.