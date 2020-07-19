Monaco'da Robert Moreno ile yollar ayrıldı! Geçen aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen Robert Moreno, takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.

Geçen aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen Robert Moreno, takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı. ONYEKURU'YU ÇAĞIRMIŞTI Robert Moreno, Galatasaray'da kiralık forma giyen Henry Onyekuru'yu sezon öncesi kamp çalışmasında görmek istediğini söylemiş. Monaco da sezon bitmeden Onyekuru'yu geri almıştı. Kaynak: Hürriyet