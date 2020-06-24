MKE Ankaragücü'nde, İbrahim Üzülmez dönemi MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mustafa reşit Akçay ile yolları ayıran Başkent ekibi, Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertli ekip, Üzülmez ile 6 haftalığına anlaşırken, Süper Ligde kalması durumunda teknik adamla 1 yıl daha devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA