MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi oyuncularımıza yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

MKE Ankaragücü, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında bugün Tuzlaspor'a konuk olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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