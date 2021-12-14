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MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi bir günlük izinin ardından bugün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çalışmaya başladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda iki takım halinde yapılan maç ile tamamlandı.

MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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