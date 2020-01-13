MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Yapılandırma spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli"
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
13.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:48
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Yapılandırma spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli"
HABER YORUMLARI (1)
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Yemeyen yok başkan , yapılandırma gelirse de sende borcu yine artıracaksın gideceksin , yeni yerine gelene 2 kat borç kalmış olacak. Kimse takımları düşünmüyor kusura bakmayın tüm başkanlar cepçiCevap Yaz Yayından Kaldır