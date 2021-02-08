MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti
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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

08.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:08
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Fatih Mert ve Faruk Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Fatih Mert, Nihat Özdemir'e üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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