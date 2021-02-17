Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki Yomra Spor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOMRA SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yomra Spor - Karaman Belediyespor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YOMRA SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yomra Spor - Karaman Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOMRA SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

YOMRA SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CİHAN ATAŞ(Hakem)

MUSTAFA ÇEVİK(1. Yardımcı Hakem)

CEMAL CAN ÇAKIR(2. Yardımcı Hakem)

TANER ÇAKIR(Dördüncü Hakem)

METİN CEBECİ(Gözlemci)

ŞAHİN GİZLENCİ(Temsilci)