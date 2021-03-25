Mislicom 3.Lig Yomra Spor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - İskenderun FK maçıdır. Peki Yomra Spor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - İskenderun FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOMRA SPOR - İSKENDERUN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yomra Spor - İskenderun FK maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

YOMRA SPOR - İSKENDERUN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yomra Spor - İskenderun FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOMRA SPOR - İSKENDERUN FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

YOMRA SPOR - İSKENDERUN FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ERGİN(Hakem)

VURAL GÜL(1. Yardımcı Hakem)

HACI MEHMET EKMEKYERMEZ(2. Yardımcı Hakem)

GİRAY ŞAYLAN(Dördüncü Hakem)

ENGİN GÜNER(Gözlemci)

OKAN BARIŞ CEMİLOĞLU(Temsilci)