Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdaresi Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Siirt İl Özel İdaresi Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçıdır. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Siirt İl Özel İdaresi Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Siirt'te oynanacak.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT GÜMÜŞDERE(Hakem)

CEM HARMAN(1. Yardımcı Hakem)

BURAK ÖZER(2. Yardımcı Hakem)

EMRE KÜÇÜK(Dördüncü Hakem)

BÜNYAMİN AKKUŞ(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)