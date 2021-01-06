Mislicom 3.Lig Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:23
Mislicom 3.Lig Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçıdır. Peki Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nazilli Belediyespor - Yomra Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Aydın'da oynanacak.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ÖNSAL(Hakem)

NECDET ÇELİK(1. Yardımcı Hakem)

ENES SEYMEN(2. Yardımcı Hakem)

MERT KOREL(Dördüncü Hakem)

SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

LÜTFİ KOÇAK(Temsilci)

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