Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 00:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:56
Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIZILCABÖLÜKSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Denizli'de oynanacak.

KIZILCABÖLÜKSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET ECEVİT(Hakem)

RECEP GÜNEŞ(1. Yardımcı Hakem)

LEVENT YEŞİLYURT(2. Yardımcı Hakem)

CAN DURGUT(Dördüncü Hakem)

BÜLENT TÜRKEKUL(Gözlemci)

MURAT KUTANİŞ(Temsilci)

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