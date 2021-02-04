Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Isparta 32 Spor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ISPARTA 32 SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Isparta 32 Spor - Batman Petrol Spor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Isparta 32 Spor - Batman Petrol Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Isparta'da oynanacak.

ISPARTA 32 SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BARKIN KARA(Hakem)

HİCRİ YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)

BURAK ÖZER(2. Yardımcı Hakem)

TAYFUN GÜZ(Dördüncü Hakem)

HASAN ERTUĞAN(Gözlemci)

ADNAN KURT(Temsilci)