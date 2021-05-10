Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Yomra Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Yomra Spor maçıdır. Peki Fethiyespor - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Yomra Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
FETHİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fethiyespor - Yomra Spor çeyrek final play off maçı 10 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:30 'da başlayacaktır.
FETHİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiyespor - Yomra Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
FETHİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Muğla'da oynanacak.
FETHİYESPOR - YOMRA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ONUR ÖZÜTOPRAK(Hakem)
DENİZ TURGUT(1. Yardımcı Hakem)
GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)
TOLGA AKBABA(Dördüncü Hakem)
MURAT TÜRKER(Gözlemci)
MERYEM HALDAN(Temsilci)
SONER ÖZBAŞI(Temsilci)