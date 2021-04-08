Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Yalovaspor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Yalovaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ESENLER EROKSPOR - YALOVASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor - Yalovaspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ESENLER EROKSPOR - YALOVASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor - Yalovaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ESENLER EROKSPOR - YALOVASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ESENLER EROKSPOR - YALOVASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ABDURRAHMAN HAYMANA(Hakem)
MEHMET KURU(1. Yardımcı Hakem)
ÇAĞRI ATEŞ(2. Yardımcı Hakem)
ABİDİN YİLDİRİM(Dördüncü Hakem)
CENGİZ ÖZKUL(Gözlemci)
ALİ FAİK YILMAZ(Temsilci)
MEHMET ÇATAL(Temsilci)