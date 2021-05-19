Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off yarı final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları yarı final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ESENLER EROKSPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor yarı final play off maçı 19 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 20:30'da başlayacaktır.
ESENLER EROKSPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ESENLER EROKSPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ESENLER EROKSPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)
UYGAR BEBEK(1. Yardımcı Hakem)
CEMAL ALPAY(2. Yardımcı Hakem)
HASAN AVCI(Dördüncü Hakem)
SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)
İBRAHİM TAN(Temsilci)
MURAT KURT(Temsilci)