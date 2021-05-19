Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off yarı final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?