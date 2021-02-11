Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Diyarbekir Spor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Diyarbekir Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Diyarbekir Spor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DİYARBEKİR SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyarbekir Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbekir Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

DİYARBEKİR SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER KOCABEY(Hakem)

MUSTAFA KIRBAŞ(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN DURSUN(2. Yardımcı Hakem)

ERDİ ÇETİN(Dördüncü Hakem)

GÜNAY GÜLOĞLU(Gözlemci)

ERGİN TURAN(Temsilci)

MEHMET KURAL(Temsilci)