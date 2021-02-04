Mislicom 3.Lig Cizre Spor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Cizre Spor - Çatalcaspor maçıdır. Peki Cizre Spor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Cizre Spor - Çatalcaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CİZRE SPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cizre Spor - Çatalcaspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

CİZRE SPOR - ÇATALCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Cizre Spor - Çatalcaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CİZRE SPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şırnak'ta oynanacak.

CİZRE SPOR - ÇATALCASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN ÇAKIR(Hakem)

BURAK CELEP(1. Yardımcı Hakem)

MÜCAHİT ŞENTÜRK(2. Yardımcı Hakem)

METİN ATAŞ(Dördüncü Hakem)

BAYRAM KİRAZ(Gözlemci)

İSMAİL ERKAN BİLBEN(Temsilci)

DURALİ TINAS(Temsilci)