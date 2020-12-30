Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:55
Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ceyhan Spor - Tokatspor maçıdır. Peki Ceyhan Spor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ceyhan Spor - Tokatspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CEYHANSPOR - TOKATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ceyhan Spor - Tokatspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

CEYHANSPOR - TOKATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ceyhan Spor - Tokatspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CEYHANSPOR - TOKATSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

UGURCAN GÖKLER(Hakem)

AYDIN KARSAVURAN(1. Yardımcı Hakem)

SALİH BURAK DEMİREL(2. Yardımcı Hakem)

BERAT TUĞ(Dördüncü Hakem)

ABDÜLKADİR GÜVEN(Gözlemci)

METE KIZILKAYA(Temsilci)

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