Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:49
Mislicom 3.Lig Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçıdır. Peki Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BERGAMA BELEDİYESPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BERGAMA BELEDİYESPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BERGAMA BELEDİYESPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BERGAMA BELEDİYESPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)

MUTLU ÇİĞDEM(1. Yardımcı Hakem)

BEDİRHAN SOYDEMİR(2. Yardımcı Hakem)

ERDİ ÇETİN(Dördüncü Hakem)

ARİF ÇELİK(Gözlemci)

İRFAN EROL(Temsilci)

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