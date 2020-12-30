Mislicom 3.Lig Bayrampaşa Spor - Adıyaman 1954 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bayrampaşa Spor - Adıyaman 1954 Spor maçıdır. Peki Bayrampaşa Spor - Adıyaman 1954 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Bayrampaşa Spor - Adıyaman 1954 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYRAMPAŞA SPOR - ADIYAMAN 1954 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayrampaşa Spor - Adıyaman 1954 Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - ADIYAMAN 1954 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayrampaşa Spor - Adıyaman 1954 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - ADIYAMAN 1954 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN AVCI(Hakem)

KADİR GÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

KAAN KAYA(2. Yardımcı Hakem)

EMRE CAN TATLIYER(Dördüncü Hakem)

KEMAL M. SERBES(Gözlemci)

MURAT KUTANİŞ(Temsilci)