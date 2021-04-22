Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Kocaelispor maçıdır. Peki Uşak Spor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Uşak Spor - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
UŞAK SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Uşak Spor - Kocaelispor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
UŞAK SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Uşak Spor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
UŞAK SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Uşak'ta oynanacak.
UŞAK SPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
METEHAN ALPAT(Hakem)
MEHMET GÖKHAN CEYLAN(1. Yardımcı Hakem)
AHMET FINDIK(2. Yardımcı Hakem)
ALKAN PARSAK(Dördüncü Hakem)
SÜLEYMAN GÜNEŞ(Gözlemci)
SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)