Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:13
Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Uşak Spor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Uşak Spor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

UŞAK SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak Spor - Hacettepe Spor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

UŞAK SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak Spor - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

UŞAK SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Uşak'da oynanacak.

UŞAK SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERKAN ENGİN(Hakem)

BİRTAN YAVUZ(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN YİĞİT KARPUZ(2. Yardımcı Hakem)

EMRE KORKMAZ(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA IŞIKTAŞ(Gözlemci)

ERHAN SÜYEK(Temsilci)

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