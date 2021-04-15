Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediye Spor - Mamak FK maçıdır. Peki Sivas Belediye Spor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sivas Belediye Spor - Mamak FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SİVAS BELEDİYE SPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivas Belediye Spor - Mamak FK maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SİVAS BELEDİYE SPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivas Belediye Spor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SİVAS BELEDİYE SPOR - MAMAK FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Sivas'ta oynanacak.
SİVAS BELEDİYE SPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERDEM DEMİRTAŞ(Hakem)
OĞUZ AKYÜZ(1. Yardımcı Hakem)
HÜSEYİN AYCAN(2. Yardımcı Hakem)
EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA DÜZKAYA(Gözlemci)
FATİH KİREMİTÇİ(Temsilci)