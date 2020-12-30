Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:34
Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SANCAKTEPE FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SANCAKTEPE FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sancaktepe FK - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SANCAKTEPE FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SANCAKTEPE FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT GÜMÜŞDERE(Hakem)

OĞUZHAN YİĞİT KARPUZ(1. Yardımcı Hakem)

BEDİRHAN SOYDEMİR(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA TUGAY İNAN(Dördüncü Hakem)

MURAT TÜRKER(Gözlemci)

HALİL KOCA(Temsilci)

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