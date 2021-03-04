Mislicom 2.Lig Pendikspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Pendikspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:40 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:44
Mislicom 2.Lig Pendikspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - Eyüpspor maçıdır. Peki Pendikspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Pendikspor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PENDİKSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Eyüpspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

PENDİKSPOR - EYÜPSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PENDİKSPOR - EYÜPSPORMAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

PENDİKSPOR - EYÜPSPORMAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BAYRAM BAŞKAN(Hakem)

EMRAH AKKAYA(1. Yardımcı Hakem)

GÖKTUĞ HAZAR EREL(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN ATAŞ(Dördüncü Hakem)

EMRE ALTUN(Gözlemci)

ALİ FAİK YILMAZ(Temsilci)

MEHMET ÇATAL(Temsilci)

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