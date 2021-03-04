Mislicom 2.Lig Mamak FK - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Mamak FK - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Mamak FK - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Mamak FK - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MAMAK FK - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mamak FK - Tarsus İdman Yurdu maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MAMAK FK - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Mamak FK - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MAMAK FK - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

MAMAK FK - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN KAÇAR(Hakem)

TURHAN AKBAŞ(1. Yardımcı Hakem)

ENES BİROĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ADNAN DENİZ KAYATEPE(Dördüncü Hakem)

EMRE KOSİF(Gözlemci)

FATİH KİREMİTÇİ(Temsilci)