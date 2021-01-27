Mislicom 2.Lig Mamak FK - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Mamak FK - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki Mamak FK - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mamak FK - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MAMAK FK - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mamak FK - Kardemir Karabükspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MAMAK FK - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mamak FK - Kardemir Karabükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MAMAK FK - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

MAMAK FK - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN BİLEYCİ(Hakem)

BARIŞ ÇARDAKLI(1. Yardımcı Hakem)

İSMAİL SEMİH İLERİ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)

SÜLEYMAN GÜNEŞ(Gözlemci)

HAKAN BEBEK(Temsilci)