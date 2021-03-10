Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

10.03.2021 01:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:47
Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kahramanmaraş'da oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERDAR AKKOÇOĞLU(Hakem)

OKAN AKBAL(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN ERTİNĞÜ(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA AKBABA(Dördüncü Hakem)

ABDULLAH ŞENOL KOYUNCUOĞLU(Gözlemci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Meghan Markle
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Halis Özkahya Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 01:51:15. #1.14#
title