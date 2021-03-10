Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kahramanmaraş'da oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERDAR AKKOÇOĞLU(Hakem)

OKAN AKBAL(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN ERTİNĞÜ(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA AKBABA(Dördüncü Hakem)

ABDULLAH ŞENOL KOYUNCUOĞLU(Gözlemci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)