Mislicom 2.Lig İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

09.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:06
Mislicom 2.Lig İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İNEGÖLSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İNEGÖLSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İnegölspor - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İNEGÖLSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak.

İNEGÖLSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem)

TOLGA ATASOY(1. Yardımcı Hakem)

MURATCAN ILGAZ(2. Yardımcı Hakem)

TAYFUN SARI(Dördüncü Hakem)

KEMAL M. SERBES(Gözlemci)

ADNAN KURT(Temsilci)

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