Mislicom 2.Lig İnegölspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Niğde İnegölspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Gümüşhanespormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnegölspor - Gümüşhanespor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.
İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İnegölspor - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa'da oynanacak.
İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HASAN AVCI(Hakem)
MURATCAN ILGAZ(1. Yardımcı Hakem)
EGEMEN SAVRAN(2. Yardımcı Hakem)
LEVENT BALCI(Dördüncü Hakem)
MESUT CARIK(Gözlemci)
ERHAN SÜYEK(Temsilci)