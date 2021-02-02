Mislicom 2.Lig İnegölspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Niğde İnegölspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Gümüşhanespormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegölspor - Gümüşhanespor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İnegölspor - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN AVCI(Hakem)

MURATCAN ILGAZ(1. Yardımcı Hakem)

EGEMEN SAVRAN(2. Yardımcı Hakem)

LEVENT BALCI(Dördüncü Hakem)

MESUT CARIK(Gözlemci)

ERHAN SÜYEK(Temsilci)