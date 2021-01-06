Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:53
Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - İnegölspor maçıdır. Peki Hacettepe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hacettepe Spor - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacettepe Spor - İnegölspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hacettepe Spor - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT BALCI(Hakem)

UĞUR ERDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

MELİH KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)

HASAN KÖLEMEN(Gözlemci)

HALİT UĞURLU(Temsilci)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç İrem Derici Seren Serengil
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:08:39. #1.14#
title