Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - İnegölspor maçıdır. Peki Hacettepe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hacettepe Spor - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacettepe Spor - İnegölspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hacettepe Spor - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

HACETTEPE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT BALCI(Hakem)

UĞUR ERDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

MELİH KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)

HASAN KÖLEMEN(Gözlemci)

HALİT UĞURLU(Temsilci)