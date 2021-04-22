Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - Çorum FK maçıdır. Peki Hacettepe Spor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hacettepe Spor - Çorum FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
HACETTEPE SPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hacettepe Spor - Çorum FK maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
HACETTEPE SPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hacettepe Spor - Çorum FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
HACETTEPE SPOR - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
HACETTEPE SPOR - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ADEM CİNEK(Hakem)
ÜNAL DOĞRU(1. Yardımcı Hakem)
KENAN ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)
VOLKAN ŞEKER(Dördüncü Hakem)
KAMİL DERTOP(Gözlemci)
TUNCAY ATAN(Temsilci)
AHMET SAĞLAM(Temsilci)