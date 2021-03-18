Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Turgutluspor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GMG KASTAMONUSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GMG Kastamonuspor - Turgutluspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kastamonu'da oynanacak.

GMG KASTAMONUSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN KAÇAR(Hakem)

ONUR TANRIVERDİ(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ŞİMŞEK(2. Yardımcı Hakem)

ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)

YUSUF KEMAL COŞGUN(Gözlemci)

İBRAHİM TAN(Temsilci)

HASAN AVCI(Temsilci)