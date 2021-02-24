Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kastamonu'da oynanacak.

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YALÇIN TAŞKINFURAT(Hakem)

SİNAN BİLEN(1. Yardımcı Hakem)

MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ(2. Yardımcı Hakem)

SERHAD ÜRKMEZ(Dördüncü Hakem)

ERDOĞAN ÜSTÜN(Gözlemci)

ERTUĞ BÜYÜK(Temsilci)

FATİH HÜSNÜ BERBEROĞLU(Temsilci)