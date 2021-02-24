Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.02.2021 01:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:27
Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kastamonu'da oynanacak.

GMG KASTAMONUSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YALÇIN TAŞKINFURAT(Hakem)

SİNAN BİLEN(1. Yardımcı Hakem)

MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ(2. Yardımcı Hakem)

SERHAD ÜRKMEZ(Dördüncü Hakem)

ERDOĞAN ÜSTÜN(Gözlemci)

ERTUĞ BÜYÜK(Temsilci)

FATİH HÜSNÜ BERBEROĞLU(Temsilci)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 01:27:29. #1.15#
title