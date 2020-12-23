Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kastamonu'da oynanacak.

GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN BASIK(Hakem)

VURAL GÜL(1. Yardımcı Hakem)

TOLGA DEDE(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Dördüncü Hakem)

TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)

GÜRHAN TOKUL(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)