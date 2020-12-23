Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kastamonu'da oynanacak.
GMG KASTAMONUSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN BASIK(Hakem)
VURAL GÜL(1. Yardımcı Hakem)
TOLGA DEDE(2. Yardımcı Hakem)
YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Dördüncü Hakem)
TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)
GÜRHAN TOKUL(Temsilci)
MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)