Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

13.02.2021 01:42 | Son Güncelleme: 13.02.2021 01:46
Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Bodrumspor maçıdır. Peki Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bu hafta Grup Kırmızı 23. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 13 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SİNAN ÖZCAN(Hakem)

ERHAN GÜNDOĞDU(1. Yardımcı Hakem)

ZAFER GAYRETLİ(2. Yardımcı Hakem)

MURAT KASAP(Dördüncü Hakem)

ÖMER KARACA(Gözlemci)

DAVUT NUMANOĞLU(Temsilci)

IŞIK ALACAKOÇ(Temsilci)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 01:48:41. #1.15#
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