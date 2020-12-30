Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?
Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Tekirdağ'da oynanacak.
ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAMİT BASIK(Hakem)
ŞEYHMUS BAYSAL(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ALİ ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA MURAT OĞUZ(Dördüncü Hakem)
CAN FİLAT(Gözlemci)
BEKİR ŞEKER(Temsilci)
TANSEL BAYDAR(Temsilci)