Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:25
Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAMİT BASIK(Hakem)

ŞEYHMUS BAYSAL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA MURAT OĞUZ(Dördüncü Hakem)

CAN FİLAT(Gözlemci)

BEKİR ŞEKER(Temsilci)

TANSEL BAYDAR(Temsilci)

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