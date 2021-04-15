Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİRIZA ALTUNBAKIR(Hakem)

NECMİ DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

MAHMUT GÜLLE(2. Yardımcı Hakem)

METEHAN ALPAT(Dördüncü Hakem)

TUFAN AKÇAY(Gözlemci)

HALİL KOCA(Temsilci)

HAKAN YILMAZ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Türker Ertürk Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 01:25:14. #1.15#

title