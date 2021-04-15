Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Ergene Velimeşe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Tekirdağ'da oynanacak.
ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ALİRIZA ALTUNBAKIR(Hakem)
NECMİ DEMİR(1. Yardımcı Hakem)
MAHMUT GÜLLE(2. Yardımcı Hakem)
METEHAN ALPAT(Dördüncü Hakem)
TUFAN AKÇAY(Gözlemci)
HALİL KOCA(Temsilci)
HAKAN YILMAZ(Temsilci)