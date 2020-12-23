Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Kahramanmaraşspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Hakem)

HARUN ÖZTEKİN(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN AYCAN(2. Yardımcı Hakem)

SABİT SELVİ(Dördüncü Hakem)

MESUT CARIK(Gözlemci)

MURAT KURT(Temsilci)