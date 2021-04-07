Mislicom 2.Lig Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇORUM FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
ÇORUM FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇORUM FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Çorum'da oynanacak.
ÇORUM FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET TÜRKMEN(Hakem)
UFUK UĞURLU(1. Yardımcı Hakem)
OZAN BEKAR(2. Yardımcı Hakem)
BATUHAN BAYAR(Dördüncü Hakem)
İLKAY AYDIN(Gözlemci)
ERTUĞ BÜYÜK(Temsilci)
HALİT UĞURLU(Temsilci)