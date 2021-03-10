Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Anagold 24Erzincanspor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anagold 24Erzincanspor - Zonguldak Kömürspor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Anagold 24Erzincanspor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzincan'da oynanacak.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİM KANDEMİR(Hakem)

HÜSEYİN OTYAKMAZ(1. Yardımcı Hakem)

ALİ ETLİKCİ(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN BASIK(Dördüncü Hakem)

ALİ ÇOLAK(Gözlemci)

İSMAİL ERKAN BİLBEN(Temsilci)

HÜSEYİN KARA(Temsilci)