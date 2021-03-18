Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:21
Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzincan'da oynanacak.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM TEMEL(Hakem)

UĞUR ÖNAY(1. Yardımcı Hakem)

MURATCAN ILGAZ(2. Yardımcı Hakem)

AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)

EMRE ALTUN(Gözlemci)

VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)

SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)

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